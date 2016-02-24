كيرى: أمريكا لديها خطة بديلة إذا لم يتم الإنتقال السياسى فى سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إن الولايات المتحدة ستعلم فى غضون أيام ما إذا كان الوقف المقترح للاقتتال فى سوريا اعتبارا من يوم السبت سيتماسك وإنه إذا لم تتكشف عملية انتقال سياسى فى سوريا فهناك خيارات لخطة بديلة.

وقال للمشرعين "البرهان سيظهر فى الأفعال التى ستحدث فى الأيام القادمة."

وأضاف "سنعلم خلال شهر أو اثنين ما إذا كانت عملية الانتقال هذه جادة... سيتعين على (الرئيس السورى بشار) الأسد اتخاذ بعض القرارات الحقيقية بشأن تشكيل عملية حكم انتقالى حقيقية. إذا لم يحدث هذا ... فهناك بالتأكيد خيارات لخطة بديلة قيد الدراسة" فى إشارة إلى خطط طوارئ غير محددة يعتقد أنها تشمل العمل العسكرى.

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