أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى: أمريكا لديها خطة بديلة إذا لم يتم الإنتقال السياسى فى سوريا

Google+ Print
كيرى: أمريكا لديها خطة بديلة إذا لم يتم الإنتقال السياسى فى سوريا كيرى: أمريكا لديها خطة بديلة إذا لم يتم الإنتقال السياسى فى سوريا
قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إن الولايات المتحدة ستعلم فى غضون أيام ما إذا كان الوقف المقترح للاقتتال فى سوريا اعتبارا من يوم السبت سيتماسك وإنه إذا لم تتكشف عملية انتقال سياسى فى سوريا فهناك خيارات لخطة بديلة.

وقال للمشرعين "البرهان سيظهر فى الأفعال التى ستحدث فى الأيام القادمة."

وأضاف "سنعلم خلال شهر أو اثنين ما إذا كانت عملية الانتقال هذه جادة... سيتعين على (الرئيس السورى بشار) الأسد اتخاذ بعض القرارات الحقيقية بشأن تشكيل عملية حكم انتقالى حقيقية. إذا لم يحدث هذا ... فهناك بالتأكيد خيارات لخطة بديلة قيد الدراسة" فى إشارة إلى خطط طوارئ غير محددة يعتقد أنها تشمل العمل العسكرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365