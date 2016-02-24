أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو #ليلة_الأبطال – ' أبراكادابرا ' .. تشيك يشاهد سحر ميسي في شباكه لأول مرة

Google+ Print
بالفيديو #ليلة_الأبطال – ' أبراكادابرا ' .. تشيك يشاهد سحر ميسي في شباكه لأول مرة بالفيديو #ليلة_الأبطال – ' أبراكادابرا ' .. تشيك يشاهد سحر ميسي في شباكه لأول مرة

"أنا أقول فقط أبراكادابرا وأشاهد السحر" هكذا تحدث لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة حينما سئل عن طريقته في تحميس ثلاثي هجوم فريقه ليونيل ميسي، لويس سواريز، ونيمار.

وللمرة الأولى في المباراة التي تجمع بين بتر تشيك حارس مرمى أرسنال وميسي ينجح الأخير في زيارة شباك الأول.

ويستضيف أرسنال منافسه برشلونة يوم الثلاثاء في ملعب الإمارات لحساب ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 70 شتت أندريس إنيستا الكرة ليتسلمها نيمار في وسط الملعب من الناحية اليسرى وانطلق حتى توغل داخل منطقة جزاء أرسنال.

ومرر نيمار الكرة لميسي الذي كان منفردا تماما ليقوم بمراوغة تشيك بجسده قبل أن يسدد في الشباك.

وواجه تشيك نظيره ميسي ست مرات من قبل ويعد هذا الهدف هو الأول للنجم الأرجنتيني في شباك الحارس التشيكي المخضرم.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات