بالفيديو #ليلة_الأبطال – ' أبراكادابرا ' .. تشيك يشاهد سحر ميسي في شباكه لأول مرة

"أنا أقول فقط أبراكادابرا وأشاهد السحر" هكذا تحدث لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة حينما سئل عن طريقته في تحميس ثلاثي هجوم فريقه ليونيل ميسي، لويس سواريز، ونيمار.

وللمرة الأولى في المباراة التي تجمع بين بتر تشيك حارس مرمى أرسنال وميسي ينجح الأخير في زيارة شباك الأول.

ويستضيف أرسنال منافسه برشلونة يوم الثلاثاء في ملعب الإمارات لحساب ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 70 شتت أندريس إنيستا الكرة ليتسلمها نيمار في وسط الملعب من الناحية اليسرى وانطلق حتى توغل داخل منطقة جزاء أرسنال.

ومرر نيمار الكرة لميسي الذي كان منفردا تماما ليقوم بمراوغة تشيك بجسده قبل أن يسدد في الشباك.

وواجه تشيك نظيره ميسي ست مرات من قبل ويعد هذا الهدف هو الأول للنجم الأرجنتيني في شباك الحارس التشيكي المخضرم.

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