أهم الأخطاء فى علاج حب الشباب

إذا كنت ممن يعانون من حب الشباب على الدوام، فعلى الأغلب أنك جربت الكثير من الطرق والماسكات والوسائل والأدوية الموضعية للتخلص من هذه المشكلة، ولكن لا يعى البعض أنهم يرتكبون الكثير من الأخطاء أثناء علاجهم للمشكلة. العادات الصحيحة لعلاج حب الشباب

>الدكتورة سحر سامح أخصائية الأمراض الجلدية أوضحت أن الكثيرين يخطئون عند علاجهم للبثور ورغبتهم فى التخلص منها، ولذا تنصح بضرورة أن يهتم الشخص بنظافته بشكل عام وتقليم أظافره، وعدم العبث فى البثور مهما كانت حالتها، كذلك التوجه لطبيب مختص يكتشف طبيعة البثور ودرجتها وطبيعة علاجها. أخطاء فى علاج حب الشباب.. تعرف عليها

>وأوضحت أخصائية الأمراض الجلدية أن هناك الكثير من الأخطاء والعادات غير السليمة التى يتبعها البعض للتخلص بشكل سريع من الحبوب، ومن أهمها الإفراط فى عمل الماسكات أو الأقنعة لإزالة البثور والروس السوداء، سواء ماسكات التقشير الخطيرة والتى يجب إجراؤها تحت إشراف طبى وبشكل محدد حتى لا تسبب في التهابات بالبشرة، كما أن السهر والقلق الدائم سبب فى عدم علاجها، وكذلك الإفراط فى تنظيف الوجه سواء بالمنظفات الكيميائية والغسولات بالمياه على مدار اليوم لأنه يثير البشرة، كما يخطئ البعض بالتركيز على نوعيات بعينها من الصن بلوك أو كريمات الترطيب والتفتيح دون النظر لدرجة حساسية البشرة ما يثيرها أيضًا.

شبكةعيونالإخبارية

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