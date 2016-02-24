برجك اليوم برج الجدى الأربعاء 24/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>حاول أن تستغل المال الذى تحصل عليه من عملك، واستثماره فى مشاريع، تفيدك، فالإسراف هلاك لصاحبه، لذا ادخر أموالك لتشعر بإنجازك فى العمل. على الصعيد العاطفي

>يجب عليك اقتناص الفرص التى تقربك من شريك حياتك، فعندما يحتاج إليك فى أوقات عصيبة، عليك أن تؤازره. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>ممارستك للرياضة، والتمارين، يحتاج إلى وقت لتشعر بنتائج تظهر عليك، لذا اصبر، فالأشياء تحتاج إلى وقت لتتحقق. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>ليس معنى أن يعارضك بعض المقريبن منك فى قراراتك، أنهم يكرهونك، هم فقط يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، ويخشون عليك، لذا تقبل هذا بصدر رحب.

شبكةعيونالإخبارية

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