برجك اليوم برج الجدى الأربعاء 24/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:
>حاول أن تستغل المال الذى تحصل عليه من عملك، واستثماره فى مشاريع، تفيدك، فالإسراف هلاك لصاحبه، لذا ادخر أموالك لتشعر بإنجازك فى العمل.
على الصعيد العاطفي
>يجب عليك اقتناص الفرص التى تقربك من شريك حياتك، فعندما يحتاج إليك فى أوقات عصيبة، عليك أن تؤازره.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>ممارستك للرياضة، والتمارين، يحتاج إلى وقت لتشعر بنتائج تظهر عليك، لذا اصبر، فالأشياء تحتاج إلى وقت لتتحقق.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>ليس معنى أن يعارضك بعض المقريبن منك فى قراراتك، أنهم يكرهونك، هم فقط يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، ويخشون عليك، لذا تقبل هذا بصدر رحب.