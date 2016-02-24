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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24/2/2016

على الصعيد المهنى:


>استغل مهاراتك وقدراتك، لأنك إن لم تقم باستغلالها، ستجد نفسك تتراجع فى العمل، بل ستجد آخرين أقل منك فى القدرات وقد سبقوك.

على الصعيد العاطفى:


>يجب عليك أن تطرح أفكار مختلفة على شريكة حياتك وأطفالك، لتجدد الحياة بينكم، فقد تخرجوا فى نزهة، ستسعد زوجتك جداً هذه الفكرة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>يجب عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر، أشياء كثيرة يجب عليك فعلها، شرب 3 لتر من الماء، وممارسة الرياضة، والنوم جيدًا، أشياء سترى نتائجها على صحتك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>ليس معنى أن يعارضك بعض المقريبن منك فى قراراتك، أنهم يكرهونك، هم فقط يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، ويخشون عليك، لذا تقبل هذا بصدر رحب.

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مصر 365

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