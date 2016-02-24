حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:
>استغل مهاراتك وقدراتك، لأنك إن لم تقم باستغلالها، ستجد نفسك تتراجع فى العمل، بل ستجد آخرين أقل منك فى القدرات وقد سبقوك.
على الصعيد العاطفى:
>يجب عليك أن تطرح أفكار مختلفة على شريكة حياتك وأطفالك، لتجدد الحياة بينكم، فقد تخرجوا فى نزهة، ستسعد زوجتك جداً هذه الفكرة.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>يجب عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر، أشياء كثيرة يجب عليك فعلها، شرب 3 لتر من الماء، وممارسة الرياضة، والنوم جيدًا، أشياء سترى نتائجها على صحتك فيما بعد.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>ليس معنى أن يعارضك بعض المقريبن منك فى قراراتك، أنهم يكرهونك، هم فقط يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، ويخشون عليك، لذا تقبل هذا بصدر رحب.