حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>استغل مهاراتك وقدراتك، لأنك إن لم تقم باستغلالها، ستجد نفسك تتراجع فى العمل، بل ستجد آخرين أقل منك فى القدرات وقد سبقوك.>يجب عليك أن تطرح أفكار مختلفة على شريكة حياتك وأطفالك، لتجدد الحياة بينكم، فقد تخرجوا فى نزهة، ستسعد زوجتك جداً هذه الفكرة.>يجب عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر، أشياء كثيرة يجب عليك فعلها، شرب 3 لتر من الماء، وممارسة الرياضة، والنوم جيدًا، أشياء سترى نتائجها على صحتك فيما بعد.>ليس معنى أن يعارضك بعض المقريبن منك فى قراراتك، أنهم يكرهونك، هم فقط يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، ويخشون عليك، لذا تقبل هذا بصدر رحب.