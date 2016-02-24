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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 24/2/2016

على الصعيد المهنى
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تحاول العمل هذه الفترة بكل قوة حتى تعوض ما فاتك من خسائر حدثت لك فى الفترة السابقة، استمر فى هذا الطريق حتى ترى أحلامك تتحقق على أرض الواقع، لديك العديد من الخطط والأفكار المثمرة التى من شأنها أن تعلى من قدرك العملى، عليك بمحاسبة نفسك كل فترة حتى تعرف فى أى درجة تقف الآن.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى


>تتوقع لك الأبراج هذه الأيام فترة من الحرمان العاطفى فأنت مازلت متخوف من الماضى الأليم، حاول أن تتجاوز الأزمات الماضية فى حياتك وتعلم منها فقط ولا تتركها تؤثر على حياتك المستقبلية.

على الصعيد الصحى


>تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية ومازالت ظلالها باقية لليوم على صحتك، عليك أتباع تعليمات الطبيب ومحاولة تجنب المضاعفات، عليك أن تعتنى بصحتك فى الفترة القادمة حتى لا تصاب بنكسة صحية، ممارسة الرياضة من الأمور التى يجب أن تحرص عليها فى الفترة القادة .
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>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>تتوقع لك الأبراج مزيد التألق فى مجالك العملى فأنت شخص تحاول أن تجتهد للوصول إلى أحلامك المؤجلة، تقف على أعتاب الحب ولا تستطيع أن تتقدم أكثر عليك حسم موقفك حتى لا تتعب ويتعب معك من يحاول اقتحام أبواب قلبك فتكون الخسائر فى هذه الحالة أكبر ولها بصمات موجعة.

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مصر 365

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