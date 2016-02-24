حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 24/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

>

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تحاول العمل هذه الفترة بكل قوة حتى تعوض ما فاتك من خسائر حدثت لك فى الفترة السابقة، استمر فى هذا الطريق حتى ترى أحلامك تتحقق على أرض الواقع، لديك العديد من الخطط والأفكار المثمرة التى من شأنها أن تعلى من قدرك العملى، عليك بمحاسبة نفسك كل فترة حتى تعرف فى أى درجة تقف الآن.>تتوقع لك الأبراج هذه الأيام فترة من الحرمان العاطفى فأنت مازلت متخوف من الماضى الأليم، حاول أن تتجاوز الأزمات الماضية فى حياتك وتعلم منها فقط ولا تتركها تؤثر على حياتك المستقبلية.>تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية ومازالت ظلالها باقية لليوم على صحتك، عليك أتباع تعليمات الطبيب ومحاولة تجنب المضاعفات، عليك أن تعتنى بصحتك فى الفترة القادمة حتى لا تصاب بنكسة صحية، ممارسة الرياضة من الأمور التى يجب أن تحرص عليها فى الفترة القادة .>تتوقع لك الأبراج مزيد التألق فى مجالك العملى فأنت شخص تحاول أن تجتهد للوصول إلى أحلامك المؤجلة، تقف على أعتاب الحب ولا تستطيع أن تتقدم أكثر عليك حسم موقفك حتى لا تتعب ويتعب معك من يحاول اقتحام أبواب قلبك فتكون الخسائر فى هذه الحالة أكبر ولها بصمات موجعة.