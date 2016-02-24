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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 24/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى


>يتمتع موالد برج الحمل على القدرة على العمل تحت كل الضغوط، فهم يتميزون عن غيرهم بالإبداع والفكر العميق، يفضلون الأعمال التى يخطط لتنفيذها على المدى البعيد، ولهم لمسات خاصة فى الخطط قصيرة المدى، يشعر من يعمل معهم بالفخر كون مواليد هذا البرج يعملون على صناعة فريق عمل يسود فيه روح الود والتعاون.

برج الحمل على الصعيد العاطفى


>قد تفقد الحبيب بسبب انشغالك عنه بالعمل، عليك أن توازن أمورك حتى لا يأتى جانب على الآخر، تنوى أن تصارح الحبيب بما يجول فى خاطرك تجاهه لا تتجاهل ذلك وكن جريئا فدائمًا الحب يحتاج تلك الصفة مع بعض الاهتمام.

على الصعيد الصحى


>لديك فرصة كبيرة للالتحاق بأحد الأندية الرياضية لاستعادة لياقتك وستكون صحتك فى الفترة القادمة أفضل بكثير من الآن، تجنب تقلبات الجو هذه الأيام وتحذر الأرصاد من هبوب عواصف رملية عليك تجنبها بارتداء الكمامة الواقية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى الجانب العملى حيث ستحصل على ترقية كبيرة فى الأيام المقبلة، ولكن على المستوى العاطفى تتعرض لبعض الاضطرابات فى العلاقة ما يهدد الاستمرار حاول أن تتقرب من الحبيب إذا كان لديك النية فى الحفاظ علية.

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مصر 365

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