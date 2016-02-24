حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 24/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى

برج العقرب على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة كبيرة على السيطرة على أعصابهم فى محيط العمل يستطيعون تحمل المسئولية فى كثير من المجالات ويثبتون نجاحهم بصورة كبيرة، لديهم مبادئ ومواقف ثابتة لا يستطيع أحد أن يغيرها مهما كانت الأسباب، تؤكد لهم الأبراج أن الفترة المقبلة سيكون لهم دور كبير فى مجالهم العملى فهم أشخاص مميزة.>على الرغم من أن حياتك العاطفية خالية هذه الأيام، إلا أنك على موعد لمقابلة الحب فى أى لحظة، حاول أن تتمسك بالمشاعر الجميلة التى تبعث لك من أصدقائك فهم يحاولون دعمك عاطفيا ومعنويا حتى تتجاوز الأزمة التى تمر بها، لا تتعجل الأمور وسوف تزول الغمة سريعًا.>لديك مشكلة صحية قديمة تطل برأسها من فترة للأخرى حاول أن تعالجها من الأساس حتى لا تتعرض لوعكات صحية مضاعفة، حاول أن تستمع إلى نصائح الأطباء وتجنب التعب والإرهاق.>تتوقع لك الأبراج أن تجد الحب الذى تبحث عنة قريبًا، لأنك جدير أن يكون فى حياتك حب حقيقى يشعرك بالدفء والأمان، لا تجعل الماضى يسيطر عليك وحاول أن تفتح أبواب قلبك للحياة العاطفية، وعلى المستوى العملى سوف ترى أحلامك تتحقق قريبًا.