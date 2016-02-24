حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 24/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>دخولك فى جدال كثير مع الزملاء فى محيط العمل، يسبب لك مزيدًا من التوتر، الذى يؤثر على أدائك المهنى، تجلب لنفسك كثير من المشكلات بسبب دخولك فيما لا يعنيك، إلا أن ذلك سينتهى سريعًا، بعد سماع بعض الأخبار السارة التى تعيد صفو الأجواء إلى سابقها. على الصعيد العاطفي

>تنتظر دائمًا من شريك حياتك، أن يقابل اهتمامك باهتمام أيضًا، لكنك تواجه صدمات كبيرة، بسبب إخفاق توقعاتك عن مشاعر شريك حياتك، لا تعط للأمور أكبر من حجمها، ولا تعتقد أن الجميع يعبر عن مشاعره بنفس طريقتك، الأمور النسبية لا يمكن أن تكون سببًا فى كمية الحزن الموجودة بداخلك. الأسد على الصعيد الصحى:

>وعكة صحيحة شديدة فى انتظارك فى الأيام المقبلة، تعامل مع مشكلاتك الصحية بقدر كاف من الاهتمام، ولا ترفض أى نصائح يوجهها الأهل والأقارب إليك، لأن النصائح دائمًا تحمل فى داخلها حلول للمشكلات، خاصة عن كانت شخصيات قريبة منك وتعرف شخصيتك جيداً.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة متقلبة بسبب عدم قدرته على إحكام لسانه، والدخول فى أمور بها الكثير من الجدل، ما يؤدى إلى توتر أجواء العمل، وسرعات ما تعود المياه إلى مجاريها، لكن الحزن الداخلى يظل مسيطراً على مولود الأسد بسبب تمسكه بمعتقداته الخاصة فى التعبير عن مشاعر الحب بنفس طريقته.

شبكةعيونالإخبارية

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