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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 24/2/2016

الثور على الصعيد المهني:


>التعاون والعمل الجماعى، يجعلك قادرًا أكثر على الإنتاج، والتعامل مع الأفكار الجديدة تزيد من حماسك، أدائك المهنى فى تطور مستمر، وتنفذ كثير من الأفكار المؤجلة، لا تجعل حماسك ذلك ينسيك، التخطيط الجيد للمستقبل، أنك من الشخصيات التى لا تفكر فى أى شىء وقت العمل، وانتظر الترقيات فى القريب العاجل.
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>على الصعيد العاطفي:


>أنت من الشخصيات التى تتحلى بصفة الإخلاص فى حبك، وتقابل شخص جديد يلفت نظرك بشدة، لكن إخلاصك للماضى يجعلك لا تستطيع الاقتراب منه، حاول ألا تربط حياتك بأشخاص رحلوا عنها، وانظر لمستقبلك فالفرص لا تأتى كثيرًا، حاول أن تغتنمها.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تتمتع هذه الفترة بحالة صحية جيدة، إلا أن بعض المواقف العابرة، تجعلك تفكر فيها بشكل مستمر، تحتاج إلى وقت كافٍ للاستجمام، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضراوات والفاكهة، حتى تقدر على شحن طاقتك باستمرار.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة جدًا فى حياته، بسبب حالة الحماس التى تسيطر عليه، وتجعله قادرًا على تنفيذ عدد كبير من الأفكار فى وقت قياسى، ما انعكس على الأداء المهنى الذى جعله قريب جدًا من الترقيات، وحب جديد فى الطريق اليك، فلا تفكر كثيرًا فى الماضى وتضيع فرص نادراً ما تعوض.

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مصر 365

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