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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 24/2/2016

القوس على الصعيد المهني:


>تؤدى عملك بضمير وبشكل مهنى مميز جداً، فأنت دائماً من المميزين فى مجالتهم، وتستطيع بأدائك المهنى الخاص بك جذب الأنظار إليكن وإثبات قدرتك على تولى المناصب القيادية التى تطلب حكمة فى التفكير وسرعة اتخاذ القرار، والتحكم فى الأعصاب، حتى تحافظ على اجواء العمل الهادئة.

على الصعيد العاطفى


>أنت من الشخصيات التى تكون غيورة جداً فى حبها، لكنها ترفض أن يظهر ذلك أمام الجميع، اعتزازك بنفسك يجعلك دائمًا تشعر بالتميز، حتى فى أصعب الأوقات، الإفصاح عن مشاعرك للحبيب، لن تنتقص منك، وعلى عكس ما تعتقد ستكون الحل الأمثل لجميع المشكلات الموجودة بينك وبين شريك حياتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>التفكير الدائم، وتخيل الأشياء والمواقف يسبب لك مصدر إزعاج، وينعكس ذلك على حالتك الصحية، فتعانى دائمًا من آلام الصداع النصفى، وخلل فى ضغط الدم، فضلاً عن ساعات الأرق التى تعيشها كل ليلة، بسب عدم قدرتك على السيطرة على عقلك، والتوقف عن التفكير لفترات قصيرة.
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة متميزة فى محيط العمل، ويثبت للجميع إنه الأكفأ والأحق بتولى المناصب العليا، بسبب أدائه المهنى المميز الذى يجعله محط أنظار الجميع، والشعور بالتميز والثقة بالنفس يدعمان الإحساس بالحماس والرغبة فى تحقيق المزيد، ولا تنسى أن التفكير بشكل متواصل من الممكن أن يسبب لك مشكلات صحية كثيرة.

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مصر 365

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