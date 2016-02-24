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ثلاث نساء يعشن أياماً لا تنسى مع أيمن زيدان

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الثلاثاء 23-02-2016 17:19

دمشق_ سيدتي نت

بدأ النجم السوري أيمن زيدان، بتصوير مسلسل "أيام لا تنسى" رابع تجاربه في الإخراج التلفزيوني، من تأليف الكاتبة فايزة علي، وإنتاج العمل مؤسسة "سيريانا" للإنتاج الفني والتوزيع، وشركة "أي بي سي" التي تقوم بتنفيذ كافة عمليات الإنتاج الفنية، تحت إشراف عدنان حمزة و ديانا جبور.
انطلاق التصوير بدأ من دمشق، واستمر في العاصمة السوريّة لأربعة أيّام، قبل أن يتوجّه زيدان مع فريق عمله إلى ريف محافظة طرطوس بطبيعتها الساحرة في الساحل السوري، وهناك سيتم إنجاز معظم مشاهد المسلسل خلال ثمانين يوماً.
وتوجّه المخرج أيمن زيدان بالشكر للشركتين المنتجتين، لتوفيرهما كافّة الإمكانات المادّية المترتبة على خياراته لمواقع التصوير ونجوم العمل، رغم كلفها الإنتاجية العالية، وأكدّ على أن الطبيعة ستلعب دوراً درامياً صريحاً في العمل، بما تملكه من تأثير على المشاهدين، وأعرب عن أمله بتقديم مقترح بصري ملفت عبر هذا المسلسل، يستند إلى ما وصفه بمعطيات موضوعية في النص.
يلاحق "أيّام لا تنسى" عبر أحداثه الممتدة بين عامي 1990 و2016؛ قصة تتمحور حول ثلاث فتيات هنّ "دينا" الصحافية والروائية (ديمة قندلفت)، "مريم" (حلا رجب) التي تدفع ثمن كونها ابنة غير شرعيّة، و"ليلى" (رنا كرم) طالبة الطب. ونشهد حكايات تلك الفتيات في دراما متصاعدة نتعرف من خلالها على انكساراتهن، قصص حبّهن، ولحظات فرحهن المسروق.
مشاهد العمل الأولى جمعت بين الممثلين ديمة قندلفت، زهير عبد الكريم، وعبير شمس الدين .
يضم "أيّام لا تنسى" على قائمة أبطاله أيضاً: سوزان نجم الدين، وائل رمضان، محمد حداقي، صباح الجزائري، شادي زيدان، روبين عيسى، روزينا لاذقاني، ولاء عزّام، كرم الشعراني، مصطفى سعد الدين ، لوريس قزق، عروة العربي، علي الإبراهيم ، مازن الجبّة، حسن دوبا، بالاشتراك مع الفنان القدير: رضوان عقيلي.

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