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للمرة الأولى عبد المنعم العامري و فايز السعيد

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الخميس 25-02-2016 05:57

أعرب الفنان عبد المنعم العامري عن سعادته بالتعاون الأول الذي جمعه مع الفنان الملحن فايز السعيد، وقال: "هذه البداية مع ألحان زميلي الفنان الإماراتي الذي أعتز به وأفتخر بما قدمه للساحة الفنية الإماراتية والعربية". وأطلق الفنان العامري، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "بومييد" عبر أول تعاون غنائي خاص يجمعهما، وهي من كلمات الشاعر "النايف" ومن توزيع الموزع الموسيقي رائد سامي، وتحمل اللوم الموسيقي الشعبي الإماراتي، الذي يصر العامري على تقديمه باستمرار. وأكد العامري أنه يحضر لمجموعة أخرى من الأغنيات التي سيختار منها أغنية لتقديمها بشكل منفرد، وفي إطار آخر قرر العامري تأجيل طرح ألبومه الى إشعار آخر، ويبحث حالياً على تسويق أغنياته في أنحاء الوطن العربي، خاصة وأنه سجل مجموعة من الأعمال العربية منها أغنية باللهجة المغاربية العربية، وأخرى عراقية، إلى جانب تحضيره لأغنية من اللون الكلاسيكي المودرن العربي، والتي سيتم طرحها قريباً بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

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سيدتي