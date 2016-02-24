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بعد إصاباتها البليغة.. رشا ابراهيم بخير

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بعد إصاباتها البليغة.. رشا ابراهيم بخير بعد إصاباتها البليغة.. رشا ابراهيم بخير

الخميس 25-02-2016 06:00

تفاوتت الأخبار عن الحالة الصحية للفنانة السورية الشابة التي تعرضت لإصابات بليغة إثر تفجيرات مدينة حمص الأخيرة، فأوردت العديد من المواقع الإلكترونية أخباراً عن حالة رشا، حيث قال بعضها إنها في وضع حرج، وهناك من قال إنها بخير. كما تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها.
" سيدتي نت" اتصل بعائلة الفنانة رشا ابراهيم التي أكدت أنها بصحة جيدة وتجاوزت مرحلة الخطر، وستنقل خلال أيام إلى أحد المشافي في دمشق، وشكرت العائلة عبر موقع "سيدتي نت" كل من اتصل واهتم بحالة رشا، وعبرت عن استيائها من الإشاعات والأخبار التي انتشرت قبل التأكد منها.

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سيدتي