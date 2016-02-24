بيرين سات ترجىء عملية طفل الأنبوب للمرة الثانية والشرطة تداهمها

"لا يوجد نار بلا دخان". إنه مثل قديم يؤمن به الأتراك كالعرب تماماً، بعد أن تمّ الكشف عن أنّ الممثلة التركية بيرين سات بدأت بالفعل إجراءات عملية التلقيح المجهري (طفل الأنبوب) قبل ظهورها الأول في الحلقة السابعة من مسلسلها التاريخي "السلطانة كوسيم"، إلا أن مخرج المسلسل الذي تؤدي فيه دور البطولة الأول لم يسمح لها بذلك، فاضطرت للمرة الثانية إلى تأجيله.

وكانت الصحافة التركية متربصة دوماً بـ بيرين سات، فأثارت حولها شائعة حمل قبل زواجها بمغني البوب التركي كينان دوغلو بفترة طويلة، ثم أثارت شائعة حمل ثانية، بعد زواجها في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بيرين نفت أخبار حملها، مؤكدة أنه عند حدوثه ستعلن الخبر على الملأ.

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وكانت المرة الأولى التي حاولت فيها الإنجاب بواسطة التلقيح المجهري، بعد توقيعها عقد المسلسل، حين لجأت إلى مستشفى خاص في إسطنبول، وتمّ رصد الخبر ونفته وقتئذ. وعندما بدأت في نهاية عام 2015 بالإجراءات، وطلبت تغيير ساعات التصوير للخضوع لجلسات التلقيح في المستشفى، علمت شركة الإنتاج بأمر عمليتها، فحذّرت بيرين سات من إجرائها أثناء تصوير دورها، لأنها ستصعب على فريق المسلسل ظروف العمل، إذا حملت، وطالبتها بشكل صريح بتأجيلها إلى وقت آخر، تكون فيه غير مرتبطة، فوافقت بيرين بشكل مؤقت.

وتتقاضى بيرين سات 90 ألف ليرة تركية، أي ما يساوي 33 ألف دولار، عن الحلقة الواحدة.

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وتتمنى بيرين سات منذ تزوجت كينان دوغلو قبل عامين الإنجاب، وقد عبّرت في معظم لقاءاتها الصحافية والتلفزيونية عن حبّها الشديد للأطفال.

من جهة ثانية، نفت بيرين شائعة خلافها مع حماتها سربيل دوغلو، التي تتكرر بين فترة وأخرى، جراء آراء بيرين السياسية في السوشال ميديا، وقد حضرت بيرين مع زوجها كينان دوغلو عيد ميلاد والدته سربيل الثاني والسبعين، حيث ارتفعت أصوات الموسيقى الصاخبة، فقدم البعض شكوى إزعاج جعلت سيارة شرطة تقاطع الحفل، وتطلب خفض الصوت.

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