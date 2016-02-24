بعد مغادرة نور قمر "ذا فويس كيدز"...هجوم على كاظم الساهر ونانسي عجرم

يبدو أن خروج الطفلة نور قمر من برنامج "ذا فويس كيدز" لم يرق للكثيرين، فشنّوا حملة عنيفة على الفنان كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، ثمّ امتدت لتطال نانسي عجرم بأقسى العبارات، مع أن نور قمر، كانت في فريق كاظم الساهر وليس في فريقها. لكن ترك نانسي مقعدها واعتلاءها المسرح وتقبيلها منافس نور قمر في الفريق، الطفل عبد الرحيم الحلبي ، أزعج المنتقدين واستفزّهم، حتى أن هناك من رأى أن كاظم أذعن لـ نانسي وخضع لرغبتها.

من بين التعليقات الكثيرة التي وردت على صفحة نانسي عجرم: " انت واحدة ظالمة لأنك حرمتي نور قمر من التأهل وخليتي كاظم يختار حبيب قلبك عبد الرحيم "، بينما جاء في تعليق آخر: " فهميني كيفاش حطوك في لجنة تحكيم وأنت أغانيك أخاصمك آه أسبك لا وأنا أجمل شب يتمنى يشاركني كلها دلع وإغراء . تقعدي طول عمرك تغني ومتوصليش لنور قمر . المفرض هيا اتعلمك كيفاش تغني".

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وجاء في تعليق ثالث: "بإسم كل تونسي نحب نقول للقيصر خيبت ضنا فيك ونزلت من عينيا وخسرت جمهورك الكبير في تونس البرنامج وأنا أولهم. خسارة أثرت فيك نانسي بكلمة وخلتك تتخلى عن أجمل وأقوى صوت. هيا أصلا فنانة إستعراضية ما تفهم شيء في الفن. ذنب نور في رقبتك انت والتافهة نانسي.. وسوري ماليوم معادش متفرجة في البرنامج ولكل تونسي نحنا نقول لمقاطعة" the voice kids" لما يشهده من ظلم على التوانسة والمغرب العربي".

أما التعليقات التي انهالت على صفحة كاظم الساهر الرسمية، على موقع " فايسبوك"، فتراوحت بين الشتائم واتهامه بالانصياع لرغبة نانسي واتهامه بالتعصب. من بين هذه التعليقات: " نور لم تخطأ في الإيقاع، وإن أخطأت فهذا فشل المدرب الي ما عرف يعلمها.. أما صوتها لا غبار عليه. الكل أجمع على قوة صوتها.. لم تحكم العقل هنا عكس ما صرحت بيه وعكس وعدك ليها أنك راح تحارب بيها.". وجاء في تعليق آخر: " ظلم يا كاظم مجاملة لسوريا وضغط من نانسي.. نور ما رح توقف عند برنامج فاشكل وموجه كما تم توجيه لنداء شرارة"، بينما جاء في تعليق آخر: " كما خذلتنا يا قيصر.. حينما قمت بإقصاء نور.. لم نعلم أنك عنصري يا قيصر وتقصي نور عشان خاطر عيون نانسي".

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يذكر أنّ مصادر إعلامية ذكرت أنّ نور قمر لم تكن تبدع إلا في الأغاني التي تحفظها من الأصل، وإنّ أيّ أغنية كانت توقع نور في أخطاء لم يعد مقبولاً أن تحصل في الحلقات الأخيرة.

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