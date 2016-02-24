وائل رمضان : الشيخ سعيد استفزني وهذه طريقتي للرد عليه

يتابع الممثل السوري وائل رمضان أداءه لأحد أدوار البطولة في مسلسل "بلا غمد" للمخرج فهد ميري .

ويؤدي في العمل الاجتماعي شخصية "الشيخ سعيد" وهو كما يصفه "واحد من الأشخاص المهمّشين أو المهملين قبل الأزمة، قد يكون مظلوماً في وقتٍ ما، إلى أن يجد من يضع بين يديه إمكانيات ضخمة لتحقيق حلمٍ قديم، فأطلق العنان لسلبية وعدائية دون وعي". فمع بداية الأزمة يطرأ تغيير جذري على شخصية "الشيخ سعيد" فيتحول إلى "وحش" مجرد من الإنسانية، يهمل زوجته خولة (ديمة قندلفت) وعائلته الرافضة تماماً لمنهجه الجديد انطلاقاً من اعتباراتٍ أخلاقية وإنسانية، بعيدة عن الاصطفافات السياسية، وكذلك يتحكّم بمصير محيطه الذي يستكين له باستثناء خولة، والعمل يظهر بشكل او بآخر التراكمات أو المسببات التي جعلت منه شخص آخر.

وأضاف رمضان في حديث لـ " سيدتي نت " : "بغض النظر عن شخصيتي، العمل ككل يتناول طرح مختلف للأزمة السورية فهو يلامسها من زاوية مغايرة، حيث يصعب التحدث عن الازمة خلال الأزمة لذلك يسلط العمل الضوء على فترة بداية الأزمة"، مشيراً إلى أنّ ميزة المسلسل تتجلّى في " تشريحه الموضوعي لنماذج اجتماعيّة سوريّة تعبر عن الأزمة وتتأثر وتؤثّر بها، وتفرز ما امتصته، إضافة إلى الإضاءة على الجانب المعتدل من التيّار الديني، في مواجهة المتطرّفين الذين يمارسون سلبيتهم مرتدين ثوب الدين".

وعن إمكانية تقديمه لهذه الشخصية بصورة نمطية أجاب : " أعتقد أنّ لديّ ما يكفي من الموضوعية لتجاوز ذلك ، مثل هذه الشخصيّات تستفزني حقيقةً، ويتعذّر عليّ التواصل معها في الحياة، لكن يمكنني محاورتها عن بُعد عبر الطريقة التي أؤدي بها الدور ".

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