أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جنيفر لوبيز تحتفل بعيد توأمها بغياب والده

Google+ Print

الثلاثاء 23-02-2016 23:12

شاركت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez متتبعيها على إنستقرام بصورة لتوأمها ماكس Max و إيمي Emme ، تطفىء معهما شموع عيد ميلادهما الثامن. واستغلت النجمة المناسبة لتوجّه إلى طفليها رسالة محتواها التالي:
"عيد ميلاد سعيد يا نور حياتي. لم تجلبا لي شيئاً سوى الفرح والسعادة منذ اللحظة الأولى لولادتكما. أنا فخورة بما أنتم عليه اليوم وبالمحبة التي تنمو في داخلكما".


ومن غير المعروف في حال كان زوج جي لو JLO السابق ووالد التوأم المغني مارك أنطوني Marc Anthony حاضراً المناسبة، لأنه ليس في الصورة، على عكس العام الماضي، إذ شارك المغني بصورة مع أسرته السابقة في الاحتفال بعيد ميلاد توأمه السابع. 

أنجبت Lopez توأمها في 22 فبراير/ شباط من العام 2008، بعد 4 سنوات من زواجها من مارك أنطوني Marc Anthony ، وكانا قد تزوجا في يونيو/ حزيران من العام 2004، وذلك قبل انفصالهما في يوليو/ تموز من العام 2011، وطلاقهما رسمياً في يونيو/ تموز من العام 2014.


مغنية On the Floor على علاقة ليوم مع الراقص كاسبر سمارت Casper Smart الذي يصغرها بـ 18 عاماً، وقد بدأت علاقتهما في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2011.

 

جينيفر لوبيز قلقة بعد تلقيها تهديدات من زوجها السابق

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي