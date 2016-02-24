جنيفر لوبيز تحتفل بعيد توأمها بغياب والده

شاركت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez متتبعيها على إنستقرام بصورة لتوأمها ماكس Max و إيمي Emme ، تطفىء معهما شموع عيد ميلادهما الثامن. واستغلت النجمة المناسبة لتوجّه إلى طفليها رسالة محتواها التالي:

"عيد ميلاد سعيد يا نور حياتي. لم تجلبا لي شيئاً سوى الفرح والسعادة منذ اللحظة الأولى لولادتكما. أنا فخورة بما أنتم عليه اليوم وبالمحبة التي تنمو في داخلكما".



ومن غير المعروف في حال كان زوج جي لو JLO السابق ووالد التوأم المغني مارك أنطوني Marc Anthony حاضراً المناسبة، لأنه ليس في الصورة، على عكس العام الماضي، إذ شارك المغني بصورة مع أسرته السابقة في الاحتفال بعيد ميلاد توأمه السابع.

أنجبت Lopez توأمها في 22 فبراير/ شباط من العام 2008، بعد 4 سنوات من زواجها من مارك أنطوني Marc Anthony ، وكانا قد تزوجا في يونيو/ حزيران من العام 2004، وذلك قبل انفصالهما في يوليو/ تموز من العام 2011، وطلاقهما رسمياً في يونيو/ تموز من العام 2014.



مغنية On the Floor على علاقة ليوم مع الراقص كاسبر سمارت Casper Smart الذي يصغرها بـ 18 عاماً، وقد بدأت علاقتهما في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2011.

جينيفر لوبيز قلقة بعد تلقيها تهديدات من زوجها السابق