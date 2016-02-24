من باب الحارة إلى عطر الشام مروراً بخاتون .. البيئة الشامية الخيار السهل

لا تزال ما تسمى دراما " البيئة الشامية " خياراً واضحاً و أساسياً لدى العديد من شركات الإنتاج السورية في كل موسم حيث تحولت هذه الأعمال إلى جزء من العادات و التقاليد أو من الراكورات الثابتة لدى هذه الشركات فالموسم الدرامي المقبل سيشهد تواجد خمسة اعمال شامية على جدول العروض الرمضانية وهو ما يشكل حوالي 25 % من مجمل الإنتاج الدرامي السوري لموسم 2016 وتتصدى شركات " قبنض " و " غولدن لاين " و " ميسلون " لإنتاج الجزء الأكبر من هذه الأعمال بينما تجد الشركات الناشئة حديثاً هذه الأعمال بوابة سهلة للدخول في عالم الإنتاج كون تسويق هذه الأعمال شبه مضمون .

الملا فتح الباب ويعتبر المخرج بسام الملا أول من فتح الباب واسعاً لمثل هذا النمط الدرامي والذي ينتمي إلى نمط الفانتازيا وأصبح يطلق عليه اسم الفانتازيا الشامية كونه يعتمد على قصص و حكايا و تسميات بعيدة إلى درجة كبيرة عما كان سائداً في أحياء دمشق خلال السنوات التي تقول هذه الأعمال أنها تتحدث عنها ... الملا فتح الباب من خلال مسلسلات " أيام شامية " و " الخوالي " و أتبعهما بمسلسل " ليالي الصالحية " و شكل من خلال العملين الأول و الثالث ثنائية بين عباس النوري و بسام كوسا لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً جداً مثلما لاقته الأعمال الثالثة ولكن الفتح الأكبر بالنسبة للملا كان من خلال أسطورته الدرامية " باب الحارة " و الذي حصد نجاحاً جماهيرياً وشكل حالة تستحق الدراسة بالنسبة لعمل درامي ..

وصفة سهلة ومضمونة

بالطبع الملا صُدم بالنتائج التي لم يكن يتوقعها إطلاقاً و لم تنتابه الصدمة لوحده بل تجرعها عدد كبير من المنتجين السوريين الذين بدأوا البحث عن سر هذه الوصفة الدرامية الشافية و المربحة و سهلة التسويق لتنهال الأعمال الشامية كخروج الماء من بوابات سد مغلق فأصبح هي البند رقم

واحد في خطط أي شركة إنتاج تريد المنافسة ولكن كل ذلك لم يشفع لأي منها في منافسة باب الحارة أو انتزاع الصدارة منه لأسباب كانت و لا تزال و ستبقى مجهولة حتى لصناع باب الحارة أنفسهم .

تسويق مضمون لكن ومع ذلك وجد هذا الكم الكبير من الأعمال الشامية المنجزة سنوياً سوقاً كبيراً لدى كبرى المحطات الفضائية العربية عدا عن تكاليفها الإنتاجية المعقولة مقارنة بأعمال أخرى كون مواقع التصوير مضمونة و ليس بحاجة للتنويع و الكثير من التنقل . وبالنسبة للموسم الدرامي الحالي فإن الجمهور سيكون على موعد مع عدد لا بأس به من هذه الأعمال وفي مقدمتها نسختين من مسلسل باب الحارة كان " سيدتي نت " قد انفرد حصرياً بالكشف عن الكثير من تفاصيلهما ، النسخة الأولى للكاتب سليمان عبد العزيز و المنتج و المخرج بسام الملا و سيتواجد بها الكثير من نجوم باب الحارة المعروفين أما الثانية فهي من إنتاج شركة " قبنض " ومن تأليف مروان قاووق و إخراج محمد وقاف وستكون بقصة جديدة مع العديد من الأسماء التي لم نشاهدها في باب الحارة بالإضافة لأسماء معروفة . العمل الثالث هو " خاتون " للكاتب طلال مارديني و سيناريو وحوار سيف حامد و إخراج تامر اسحاق و إنتاج شركة غولدن لاين العمل سيمتد على ستين حلقة ويجمع عدد كبير من نجوم الدراما السورية بالإضافة إلى مشاركة فنانين لبنانيين في المسلسل لأول مرة في مثل هذه الأعمال ومنهم يوسف الخال و ورد الخال و طوني عيسى . العمل الرابع هو " عطر الشام " للكاتب مروان قاووق و المخرج محمد زهير رجب و إنتاج شركة " قبنض " وهو العمل الثاني للشركة المنتجة في مضمار البيئة الشامية هذا الموسم عدا عن الجزء الثالث من مسلسل " طوق البنات " للمخرج إياد نحاس و الكاتب أحمد حامد والذي يعرض حالياً على قناة mbc المشفرة وسيعرض ايضاً في رمضان ليكون خامس الأعمال أما الأخير فهو " الخان " من إنتاج شركة جديدة وإخراج محمد معروف وهو عمل مؤجل منذ الموسم الماضي .

إذا ستة أعمال لغاية الآن من نمط الفانتازيا الشامية سيكون الجمهور عبلى موعد معها في حكايا لا يبدو أنها تحمل أي جديد و مختلف بل في نمط استهلاكي اصبح مطلباً ربحياً اكثر من كونه مطلباً درامياً رغم الكم الهائل من الانتقادات التي يتلقاها .