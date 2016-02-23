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بالصور.. "تموين البحيرة" تضبط 67 قضية متنوعة خلال حملة لمراقبة الأسواق

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بالصور.. "تموين البحيرة" تضبط 67 قضية متنوعة خلال حملة لمراقبة الأسواق بالصور.. "تموين البحيرة" تضبط 67 قضية متنوعة خلال حملة لمراقبة الأسواق
شنت مديرية بالبحيرة اليوم، برئاسة المهندس محمد عصر وكيل الوزارة وإشراف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة حملة مكبرة، لمراقبة الأسواق والمحلات ومعرفة مدى التزام أصحاب هذه المحلات بالقوانين والقرارات التموينية المعمول بها فى هذا الشأن.

وتمكنت الحملة من ضبط 67 قضية متنوعة ما بين قضايا غش تجارى، قضايا عرض لحوم سلع مجهولة المصدر، وقضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، وقضايا عـدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج السلخانة، وخبز ناقص الوزن، كما تمكنت الحملة من ضبط جاموسة أنثى مذبوحة لديها مرض الصفراء أثناء نقلها لبيعها للجمهور تم تحرير المحضر وتم إعدمها وفقا لقرار النيابة.

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مصر 365

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