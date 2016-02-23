استقبال 196 متبرعًا خلال حملة للتبرع بالدم فى بنى سويف

نظم بنك الدم الإقليمى ببنى سويف حملة للتبرع بالدم تم خلالها استقبال 196 متبرعاً داخل جامعة النهضة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل ضمن الاحتفال باليوم العربى للتبرع بالدم، وذلك بحضور الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمود حسن مدير بنك الدم.

من جانبه أكد "الجوهرى" تنظيم القافلة القادمة على مدى أسبوعين داخل حرم جامعة بنى سويف ومصنع سامسونج بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية بمركز الواسطى.

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