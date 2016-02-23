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علامات سرطان الثدى عند الرجال.. أهمها الكلاكيع

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علامات سرطان الثدى عند الرجال.. أهمها الكلاكيع علامات سرطان الثدى عند الرجال.. أهمها الكلاكيع
سرطان الثدى يصيب النساء وهذا أمر معروف، ولكن ما يجهله البعض أنه لا يصيب السيدات وحدهن، بل يصيب الرجال أيضًا، وللأسف وبسبب غياب هذه الحقيقة يكتشفه البعض فى مراحل متأخرة بسبب إهمال أعراضه وعلاماته وفحوصاته المبكرة للكشف عنه.


>الكشف المبكر عن سرطان الثدى عند الرجال


>وبالفعل نسب الإصابة بهذا النوع من السرطان فى النساء عال بينما يعد نادرًا فى الرجال، وهو ما يستلزم من الرجل التعرف على علاماته وأعراضه والإنذارات المبكرة له، وعدم إهمال أى منها، ولا شك أن الكشف الدورى عن سرطان الثدى لكل من الرجل والمرأة مفيد بشدة فى هذه المسألة، لذا ننصح كل زوجة باصطحاب زوجها للكشف المبكر، هذا ما نصح به الدكتور محمد مغاورى استشارى الجراحة العامة.

علامات وإنذارات لسرطان الثدى عند الرجال


>ونصح الدكتور محمد أيضًا بملاحظة الرجل الدقيقة لثدييه بين الحين والآخر وبشكل منتظم، فعليه ألا يهمل أية علامات قد تظهر، مثل الشعور بتحوصل أو كتلة أو "كلكيعة" باللفظ الدارج فى الثدى من أهم وأبرز العلامات التى يجب أن يطلب مساعدة طبيب لاكتشاف سببها، كذلك تغير الحلمات فى الشكل أو ما حولها علامة مهمة، فإذا كان هناك أية التهابات غريبة فى جلد الثدى أو الحلمة ذاتها وتشققات، أو نزول مخاط وإفرازات غريبة من إحدى الحلمات أو الاثنتين، كذلك اختلاف حجم وشكل الثديين عن بعضهما البعض.

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