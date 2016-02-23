عريقات: مصر وفلسطين في «خندق» واحد.. وجهود «السيسي» جبارة في دعم قضيتنا

أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنسبة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وشدد عريقات خلال استقباله في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن “فلسطين ومصر في خندق واحد، ونعول كثيراً على الجهود الجبارة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخارجية المصرية لمساندة القضية الفلسطينية”.

وقال، أن “منظمة التحرير تضع إزالة الانقسام والمصالحة على رأس جدول أعمالها لأنها تدرك تماما أن نقطة ارتكاز تحركاتها هي إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية”.

واستعرض عريقات، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي شامل وتصعيد خطير يشمل الإعدامات الميدانية واستمرارها وعقوبات جماعية طالت الأموات والأحياء ومعاملة الأسرى بشكل سيئ جداً وكذلك حالة الأسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 93 يوماً.