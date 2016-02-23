فيديو | «الغيطي» مدافعًا عن جهاز «عبد العاطي»: يعمل بكفاءة وعالج 11 مليون مصريًا

هاجم الإعلامي محمد الغيطي، اليوم الثلاثاء، الإعلامي باسم يوسف، والدكتور عصام حجي، العالم بوكالة «ناسا»، لسخريتهما من عدم الكشف عن جهاز علاج «فيروس سي والإيدز»، الشهير بـ«جهاز الكفتة»، في ذكرى مرور عامين على الإعلان عنه.

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وأضاف: «أنا شوفت الجهاز، ووديت ناس عشان تتعالج بيه، وراحوا وخفوا، أنا كنت ولا زلت من أشد المدافعين عن هذا الجهاز ضد أي ساخر منه، إنتوا بتسخروا من إيه؟ مصر عالجت ملايين من مرضى فيروس سي لأول مرة منذ 40 سنة، 22 مليون كان عندهم الفيروس ده، عالجنا 50% منهم”

وكان الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» سابقًا، نشر مقطع فيديو يجمعه مع الدكتور عصام حجي العالم المصري بوكالة ناسا الفضائية، ينتقدان خلاله عدم الإعلان حتى الآن عن جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي لعلاج الفيروسات.

وقال «يوسف»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مساء أمس الإثنين: «اليوم الذكرى السنوية على الإعلان الأسطوري لجهاز الكفتة.. أسرار تنشر لأول مرة.. تعرف على السر داخل جهاز الكشف عن الفيروسات.. شاهد قبل الشقط».