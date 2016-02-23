أمين منظمة السياحة العالمية: “السيسى” يمتلك رؤية وفهم حقيقى للملف السياحى

قال طالب الرفاعى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، لمدة 90 دقيقة، وخرج بانطباعات إيجابية تتمثل فى كون الرئيس “السيسى” لديه إحساس كبير بالمسئولية تجاه الدولة، ويتمتع برؤية واضحة وفهم حقيقى لأهمية ودور السياحة، مشيرا إلى أن اللقاء كان من بين اللقاءات المميزة جدا التى جمعته بعدد من رؤساء دول العالم. وأضاف الرفاعى، أن التقى أيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واصفا اياه بأنه شخصية إدارية تتحمل المسئولية الملقاه على عاتقه، وتم الاتفاق على المبدأ لدعم السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وما يجب أن يفعله رئيس الحكومة، وسوف تلمسونا ذلك على المدى القريب. وطمأن الرفاعى، المشاركون فى المؤتمر ، قائلا أن منطقة الشرق الأوسط سوف تشهد نمو قدره 3% خلال العام الجارى، وأن هناك رغبة لدى السائحين لزيارة بعض المقاصد فى المنطقة، مقللا من تأثير التوتر السياسى الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط فى الوقت الراهن، متوقعا أن يصل عدد السائحين للمنطقة 125 مليون سائحا عام 2030. ومن جانبه قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن وجود أمين عام منظمة السياحة العالمية ووجود رئيس مجلس السياحة والسفر العالمى “وهو شخصية منتخبة” يؤكد على أهمية مستقبل السياحة المصرية، مشيرا إلى استجابة الرئيس “السيسى” ورئيس مجلس الوزراء، لممثلى المنظمتين يعكس الدعم السياسى المصرى لملف السياحة، حيث كانت استجابة فورية.