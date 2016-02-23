رئيس وزراء الجزائر يجرى اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية

أجرى رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركز حول تنسيق عملية عودة الرعايا الجزائريين والعلاقات الثنائية.

وجاء فى بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن سلال بحث مع ميركيل العلاقات الثنائية التى وصفها الطرفان بالجيدة و التى سيتم تعزيزها بشكل أكبر كما تم التطرق إلى مسألة تنقل الأشخاص حيث تقرر تنسيق الأعمال وفقا للاطار القانونى القائم ويتعلق الأمر بالاتفاق الجزائرى الألمانى حول قبول إعادة الرعايا الموقع فى فبراير1997.

وأضاف البيان أن المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع فى ليبيا شكلت محور المحادثات بين سلال وميركيل حيث أبديا تطابقا فى وجهات النظر بشأن الحل السياسى الذى يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلم و الأمن فى هذا البلد الشقيق والمجاور.

>