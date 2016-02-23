بالصور..تكريم 36 طالبا فائزين فى مسابقة حفظ القرآن بإدارات تعليم بنى سويف

كرمت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف اليوم 36 طالباً من حفظة القرآن الكريم الفائزين فى المسابقة التى نظمتها المديرية بالتنسيق مع توجيه التربية الإسلامية، حيث قام نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يرافقه ثروت محمد عبدالعزيز وكيل المديرية، درويش حيدر مدير عام التعليم العام، ونجوى حسن مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، بتسليم شهادات التقدير للطلاب خلال احتفالية أقيمت بقاعة مبنى المديرية بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف.

يذكر أن المسابقة نظمتها المديرية على مستوى الإدارات السبع وشارك فيها 3 آلاف و11 طالباً وطالبة وتم إعلان الفائزين بكل إدارة وتكريمهم فى احتفالية كبيرة.



>