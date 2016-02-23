محافظ السويس يكرم 57 لاعباً ومدرباً بعد فوزهم ببطولة الأهلى للكاراتيه

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية وأغنيات على السمسمية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة السويس بقيادة الفنان خالد كمال، وعروض لفرق الكاراتيه لمراكز الشباب والأندية التى شاركت فى بطولة النادى الأهلى والفرق المشاركة فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، والمقرر إقامتها يومى الأحد والاثنين القادمين بشرم الشيخ.
جاء ذلك فى الاحتفالية التى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد السويس الرياضى مساء اليوم الثلاثاء، بحضور نشأت البارودى السكرتير العام المساعد، وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعيد محمد ومحمد سعد وكيلى مديرية الشباب والرياضة، وناصر زكى رئيس منطقة الكاراتية بالسويس، وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية بالسويس، وأسر الفائزين والقيادات التنفيذية والرياضية والشبابية، ومدربى ومسئولى فرق الكاراتية بالسويس.
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