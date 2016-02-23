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محافظ السويس يكرم 57 لاعباً ومدرباً بعد فوزهم ببطولة الأهلى للكاراتيه

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محافظ السويس يكرم 57 لاعباً ومدرباً بعد فوزهم ببطولة الأهلى للكاراتيه محافظ السويس يكرم 57 لاعباً ومدرباً بعد فوزهم ببطولة الأهلى للكاراتيه
كرم اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، أبطال المحافظة الفائزين فى بطولة الأهلى الدولية للكاراتية التى أقيمت بمقر النادى الأهلى بالجريزة وعددهم 42 لاعباً و13 مدرباً، عقب فوزهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والمراكز المتقدمة ومؤازرتهم ومساندتهم الفرق قبل السفر لمدينة شرم الشيخ يوم 27 فبراير للمشاركة فى بطولة العالم، بمنحهم شهادات تقدير.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية وأغنيات على السمسمية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة السويس بقيادة الفنان خالد كمال، وعروض لفرق الكاراتيه لمراكز الشباب والأندية التى شاركت فى بطولة النادى الأهلى والفرق المشاركة فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، والمقرر إقامتها يومى الأحد والاثنين القادمين بشرم الشيخ.

جاء ذلك فى الاحتفالية التى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد السويس الرياضى مساء اليوم الثلاثاء، بحضور نشأت البارودى السكرتير العام المساعد، وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعيد محمد ومحمد سعد وكيلى مديرية الشباب والرياضة، وناصر زكى رئيس منطقة الكاراتية بالسويس، وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية بالسويس، وأسر الفائزين والقيادات التنفيذية والرياضية والشبابية، ومدربى ومسئولى فرق الكاراتية بالسويس.

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (1)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (2)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (3)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (4)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (5)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (6)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (7)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (8)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (9)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (10)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (11)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (12)

محافظ السويس يكرم الفائزين بالكاراتية (13)
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