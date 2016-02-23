مباشر #ليلة_الأبطال - يوفنتوس (2)-(2) بايرن ميونيخ.. ستورارو يعادل النتيجة

يقدم FilGaol.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وبايرن ميونيخ.
- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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أحداث اللقاء
ق76: عرضية من موراتا داخل منطقة الجزاء حولها ستورارو في الشباك.
ق65: توغل رائع لديبالا داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بهدوء على يسار نوير.
ق55: هجمة مرتدة للبايرن عن طريق ليفاندوفسكي، مررها البولندي لروبن الذي توغل بالكرة لداخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في الشباك.
ق50: تسديدة قوية من ألابا مرت من فوق العارضة.
ق45: عرضية من روبن مررها كوستا من لمسة واحدة نحو مرمى اليوفي حاول بيلزارتي تشتيت الكرة لكنها اتجهت نحو من لا يرحم مولر، ليسدد الألماني الكرة مباشرة في الشباك.
ق32: تسديدة من ألكنتارا من حدود منطقة الجزاء تصدى لها بوفون على مرتين. ضغط مستمر للبايرن على السيدة العجوز.
ق23: روبن ييسدد صاروخ مر من فوق العارضة بسنتيمترات.
ق13: عرضية من الناحية اليمني تسلمها ليفاندوفسكي وسددها على المرمى لكن بوفون تصدى للكرة، ارتدت داخل منطقة الـ6 ياردات سددها مولر لكن ضعيفة شتتها الدفاع.
ق9: عرضية خطيرة من دوجلاس كوستا في طريقها لليفاندوفسكي، لكن بيلزارتي شتت الكرة قبل أن تصل للمهاجم البولندي.
- مرور خمس دقائق واستحواذ كامل للكرة من جانب البايرن، واليوفي يعتمد فقط على الهجمات المرتدة.
انطلاق المباراة
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