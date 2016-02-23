صورة #ليلة_الأبطال - لأول مرة منذ 3 سنوات.. برشلونة لا يصوب على المرمى بسبب أرسنال

نجحت خطة أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في احتواء نجوم برشلونة وتقليص خطورتهم، وهو ما لم يحدث منذ 2013.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

في حين أن برشلونة لم يصوب أي كرة صحيحة بين القائمين والعارضة خلال أول 45 دقيقة.

وكانت آخر بطولة لم يصوب برشلونة على مرمى المنافس في دوري أبطال أوروبا في نسخة 2013.

وصوب لاعبو برشلونة أربع كرات ثلاثة ارتدوا من الدفاع وواحدة علت العارضة.

وبالمثل صوب أرسنال أربع كرات ثلاثة ارتدو من الدفاع لن واحدة أمسكها تير شتيجن كادت تكون هدف أول لكن تشامبرلين أهدرها.