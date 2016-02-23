محمد مصطفى شردى لـ"مرتضى منصور": "ليه بتجيب سيرة الأم وأنت بتتكلم؟"

انتقد الإعلامى محمد مصطفى شردى، الطريقة التى يتعامل بها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع خصومه، خاصة وأنه يخرج ألفاظ نائية خلال حديثه، قائلاً "هو أنت ليه بتجيب سيرة الأم فى كل حديث، طب إيه دخل الأم فى الموضوع يا سيادة المستشار؟".

وقال شردى ببرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية النهار اليوم، موجها حديثه للمستشار مرتضى منصور، "أنت بتعمل حاجات غريبة جدًا، ولما بتتكلم وأنت منفعل بتخطئ يا سيدى فى حق الناس وفى حق هذا المجتمع"، متابعًا "إلى أى مدى وصلنا فى الحديث يا سيادة النائب يا منتخب أعلى الأصوات".

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