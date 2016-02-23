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بالفيديو.. مرتضى منصور يقدم "سى دى" حلقة عمرو أديب لرئيس البرلمان

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بالفيديو.. مرتضى منصور يقدم "سى دى" حلقة عمرو أديب لرئيس البرلمان بالفيديو.. مرتضى منصور يقدم "سى دى" حلقة عمرو أديب لرئيس البرلمان
تقدم النائب مرتضى منصور، ببيان عاجل لوزير الاستثمار لوقف برنامج عمرو أديب، حيث سلم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، "سى دى" وتفريغا لحلقة الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه القاهرة اليوم التى تناولت الهجوم على "منصور" مساء أمس الاثنين.

وجدد مرتضى منصور، تأكيده خلال جلسة المجلس الصباحية اليوم الثلاثاء، على رفضه ما أثير ببرنامج القاهرة اليوم، وقال إنه أعد بيانا عاجلا لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف البرنامج بعد وصف الإعلامى الشعب بأنهم "كلاب" ـ بحسب كلام مرتضى منصور.

ووجه منصور حديثه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا:"شعب اتشتم واتقال عليه شعب كلاب، وحضرتك تحدثت عن الصحفيين وعدم المساس بهم والنقابة تدافع عن كرامة أعضائها، وأسأل سؤال للجميع: "مين موافق على وصف شعب مصر بأنه شعب كلاب؟".

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلام منصور: "سأناقش هذا الموضوع مع وزير الاستثمار، ولن نقبل من أى وسيلة إعلامية أن توجه إهانة لأى مواطن مصرى".
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