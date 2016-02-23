في الجول يكشف - حيلة منتخب مصر للضغط على نيجيريا

يدرس الجهاز الفني للأهلي توقيع عقوبات جديدة على اللاعبين عقب التعادل مع المصري في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في برج العرب.

وسقط الأهلي في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي وذلك بعدما تعادل مع المصري إيجابيا بهدفين لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع السابع من الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس توقيع عقوبات جديدة على اللاعبين بعدما فقد الفريق ست نقاط من أصل 12 متاحة بعد التعادل مع طلائع الجيش وغزل المحلة وأخيرا المصري.

وكان الأهلي قد وقع عقوبات مضاعفة على اللاعبين بعد التعادل مع غزل المحلة بخصم مكافآت 3 مباريات فوز، مع إضافة عقوبة أخرى لسوء الأداء.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة بعد خوضه لكل مبارياته الـ19 في المسابقة.