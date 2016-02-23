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رئيس مدينة دمياط يقود حملة نظافة وإزالة إشغالات موسعة

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رئيس مدينة دمياط يقود حملة نظافة وإزالة إشغالات موسعة رئيس مدينة دمياط يقود حملة نظافة وإزالة إشغالات موسعة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء ممدوح طه محمود السيد رئيس المدينة حملة نظافة بقرية أولاد حمام وقرية الخلفية التابعتين لقرية عزب النهضة وحملة نظافة أخرى بقرية طبل وقرية الرطمة التابعتين لقرية الخياطة.

كما قامت بحملة نظافة مسائية بقرية غيط النصارى، وقرية الشعراء بمشاركة معدات القرى والمدينة، بالإضافة إلى صيانة أعمدة إنارة بمقابر قرية الخياطة وتوصيل سلوك الكهرباء المقطوعة، نتيجة الرياح بالتعاون مع شركة الكهرباء، كما قاد رئيس المدينة حملة نظافة موسعة بميدان سرور وحملة إزالة إشغالات بمنطقة صلاح الدين وأرض الحرس الوطنى.

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