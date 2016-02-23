أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة أوراق أمين شرطة للمفتى لقتله 3 أشقاء من أبناء عمومته بالشرقية

Google+ Print
إحالة أوراق أمين شرطة للمفتى لقتله 3 أشقاء من أبناء عمومته بالشرقية إحالة أوراق أمين شرطة للمفتى لقتله 3 أشقاء من أبناء عمومته بالشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار خالد عبد الرحمن، إحالة أوراق أمين شرطة، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل 3 أشقاء من أبناء عمومته، بإطلاق أعيرة نارية عليهم من سلاحة الميرى، لوجود خلافات عائلية بينهم.

ترجع وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2012، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الأحرار بالزقازيق، يفيد بوصول كل من رامي عبد العزيز عبد الله 52 عاما موظف بشركة سياحية، وشقيقيه خالد 43 عاما عامل بشركة غاز، وشامل 23 عاما موظف بمحكمة الزقازيق الابتدائية، مصابين بأعيرة نارية فى أجزاء متفرقة من أجسادهم، ولفظوا أنفاسهم متأثرين بإصاباتهم.

وتوصلت التحريات إلى أن، المجنى عليهم من قرية "عليم" التابعة لمركز "أبوحماد"، وأن وراء الحادث ابن عمهم أمين شرطة بمديرية أمن السويس، حيث توجد بينهم خلافات عائلية، وقبل الحادث بأيام، أوشئ بعض أهالي القرية للمتهم، بأن أبناء عمومته هم سبب مرضه المتواصل، لقيامهم بعمل سحر له، فعقد العزم على التخلص منهم، وتربص بهم، وانتظرهم عقب أداء صلاة الجمعة، وفور خروجهم من مسجد القرية، أطلق عليهم وابلا من الأعيرة النارية، وسط ذهول الأهالي، وتم القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيا وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365