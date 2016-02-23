أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث تصادم بطريق "بلبيس - العاشر"

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث تصادم بطريق "بلبيس - العاشر" مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث تصادم بطريق "بلبيس - العاشر"
لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 11 آخرين بكدمات وكسور، مساء اليوم، فى حادث تصادم بين مكروباص وسيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر، ومستشفى الغندور بلبيس، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، لمعاينة موقع الحادث ورفع آثاره من على جانبى الطريق وتسير الحركة المرورية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة مكروباص وسيارة ربع نقل بالطريق العام "بلبيس- العاشر من رمضان"، أسفر عن إصابة 12 شخصا، لقى أحدهم مصرعه فور وصوله مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365