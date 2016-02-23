مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث تصادم بطريق "بلبيس - العاشر"

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 11 آخرين بكدمات وكسور، مساء اليوم، فى حادث تصادم بين مكروباص وسيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر، ومستشفى الغندور بلبيس، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، لمعاينة موقع الحادث ورفع آثاره من على جانبى الطريق وتسير الحركة المرورية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة مكروباص وسيارة ربع نقل بالطريق العام "بلبيس- العاشر من رمضان"، أسفر عن إصابة 12 شخصا، لقى أحدهم مصرعه فور وصوله مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان.