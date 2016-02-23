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تموين الإسكندرية يضبط ألف لتر سولار داخل محل بدون ترخيص

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تموين الإسكندرية يضبط ألف لتر سولار داخل محل بدون ترخيص تموين الإسكندرية يضبط ألف لتر سولار داخل محل بدون ترخيص
شنت مديرية بالإسكندرية، حملات تفتيشية موسعة بمختلف قطاعات المديرية، وذلك تحت إشراف مبارك عبدالرحمن وكيل الوزارة، ايميل عجبان وكيل المديرية، محسن عبد السلام مدير الرقابة، وتم تحرير 3 محاضر مخالفة للتصرف فى كميات من الدقيق المدعم بإجمالى 150 كيلوجراما، بإدارة تموين العامرية، ومحضر تجميع ألف لتر سولار داخل محل بدون ترخيص ومحضر إدارة مخبز حر بدون ترخيص، و4 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر بيع خبز بأزيد.

كما تم تحرير محضر عدم اتباع تعليمات التموين، و10 محاضر فروق مستحقة عن مواد بترولية، كما تم توزيع 2750 كرتونه زيت ماركة غالية بمخزن جملة العامرية، والإشراف على توزيع 150 أسطوانة بوتاجاز بمنطقة عبد القادر .

وفى إدارة تموين العجمى تم تحرير 18 محضر مخالفة ما بين بيع سجائر بأزيد من السعر، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بأزيد من السعر، و3 محضر مطبوعات، كما تم تحرير 2 محضر إدارة مخابز شامية وإفرانجية بدون ترخيص، و2 محضر عدم الالتزام بدفع فروق أسعار لمحطات بنزين ومستودع، ومحضر تصرف فى 141 جوال دقيق بلدى مدعم لمخبز.

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مصر 365

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