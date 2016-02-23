حبس المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بمدينة نصر

أمر محمد كمال سماحى وكيل أول نيابة مدينة نصر، بحبس المتهمين بتنفيذ واقعة السطو المسلح على شركة صرافة فى مدينة نصر والاستيلاء على على 3 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا منذ أيام من كل من "عامر.ع.ع" 50 سنة صاحب شركة بيت المال للصرافة الكائنة شارع عباس العقاد، و"أشرف.إ.ص" 52 سنة صراف بالشركة، و"مينا.ه.ش" 29 سنة صراف بالشركة، بأنه حال تواجد الثانى والثالث بالشركة عملهما فوجئا بـ3 أشخاص "أدليا بأوصافهم التقريبية" قاموا بتهديدهما بسلاح نارى "طبنجة" وآخر أبيض "سنجة" واستولوا على مبلغ ثلاثة ملايين ومائتى ألف جنيه وفروا هاربين .

وعلى الفور تم وضع خطة بحث وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.أ.أ" 24 سنة وشهرته "حمادة رمضان" فرد أمن والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 13473 لسنة 2015م إمبابة "شروع فى قتل"، و"على.م.إ" 31 سنة، وشهرته "على ويكا" سائق والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 4734 لسنة 2005م إدارى الوراق "قتل" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 13473 لسنة 2015م إمبابة "شروع فى قتل" و"مسعد.م.م" 37 سنة أمين شرطة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية و"أيمن.إ.ك" 41 سنة مقاول .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن القليوبية وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كل من الأول والثانى حال تواجدهما بمنطقة شبرا الخيمة / القليوبية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث باستخدام سيارته وبتحريض من المتهم الرابع، وأضافا بأنه عقب ارتكاب الواقعة تقابلوا مع المتهم الرابع بجوار معهد ناصر ـ دائرة قسم شرطة روض الفرج، وقام الأخير بتسليم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، واتفق معهم على استثمار باقى نصيبهم فى مجال المقاولات، وفى وقت لاحق أبلغهم بأن قيمة المبلغ المتبقى بحوزته 2 مليون و300 ألف جنيه .

وبإعادة مناقشة الأول قرر بأنه وقت ارتكاب الحادث استولى لنفسه على مبلغ مالى 250 ألف جنيه أخفاهم عن باقى المتهمين وعقب الحادث تحصل على مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم الرابع دون علم باقى المتهمين وتم بإرشاده ضبط مبلغ 165 ألف جنيه بمسكنه، وأضاف بقيامه بشراء سيارة ماركة هيونداى فيرنا تحمل لوحات معدنية رقم م ب م 578 أجرة بيضاء اللون بمبلغ 130 ألف جنيه من متحصلات الحادث باسم نجلته "أية".

كما تم ضبط بإرشاد الثانى مبلغ مالى 1200 جنيه بمسكنه، وأضاف بقيامه بإيداع مبلغ 50 ألف جنيه بالبنك الأهلى من أصل مبلغ 100 ألف جنيه من متحصلات الحادث وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية .

فيما حضر لديوان القسم كل من "مجدى.ع.ل" 29 سنة صاحب مكتب سمسرة، نجل شقيقة المتهم الرابع، و"عادل.ل.ج" 52 سنة محامى، وبحوزتهما مبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه أقر الأول بأن المتهمين الأول والثانى ومعهما شخص ثالث "لا يعلمه" قاموا بتسليمه المبلغ بقصد شراء قطعة أرض وأنه فور علمه بضبط المتهمين وأن المبلغ المالى من متحصلات حادث السرقة حضر لتسليم المبلغ ونفى علمه بمكان اختبائهما .

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الرابع تربطه بالأول صلة قرابة وأنه حضر لإبراء ذمته من القضية وبعرض المتهمين على المجنى عليهما تعرفا عليهما واتهماهما والهاربين بسرقتهما بالإكراه، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق، جار ضبط المتهمين الهاربين وباقى المبلغ المستولى عليه.