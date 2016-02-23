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«سوهاج» تنظم ندوة حول دور المواطن في المحافظة على الدعم

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«سوهاج» تنظم ندوة حول دور المواطن في المحافظة على الدعم «سوهاج» تنظم ندوة حول دور المواطن في المحافظة على الدعم

وكيل وزارة بسوهاج – أرشيفية

 

قال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه شارك في فعاليات ندوة نظمها مركز النيل للإعلام بسوهاج تحت عنوان «دور المواطن في المحافظة على الدعم المقدم من الدولة فى منظومة السلع والخبز»، اليوم الثلاثاء.

وتناولت الندوة تعريف المواطن بحقوقه ووجباته تجاه ما تم العمل به من منظمات ودوره في انجاحها والاستفادة منها بالشكل الصحيح مع تعريفه بالأخطاء التي يقع فيها بعض المواطنين والتي تؤدى إلى أن يذهب دعم الدولة إلى من لايستحقه كما تناولت الندوة دور المحليات بمشاركة التموين في انجاح تلك المنظومات بالمتابعة المستمرة ومعاقبة المخالفين للقواعد المنظمة لانجاح المنظومات وخاصة في مجال رغيف الخبز والسلع التموينية.

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