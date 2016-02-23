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فيديو |برلماني: لم نحصل على وجبات غذائية مجانية من المجلس..وبـ«نشرب الشاي بفلوسنا»

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فيديو |برلماني: لم نحصل على وجبات غذائية مجانية من المجلس..وبـ«نشرب الشاي بفلوسنا» فيديو |برلماني: لم نحصل على وجبات غذائية مجانية من المجلس..وبـ«نشرب الشاي بفلوسنا»

جانب من توزيع الوجبات في الجلسة الافتتاحية

قال عضو مجلس النواب الدكتور، صلاح حسب الله، إنّ المجلس سينتهي من اللائحة الداخلية الجديدة خلال 15 يومًا على الأكثر، مضيفًا أنّ اللائحة التي نقوم بإعدادها حاليًا ستسستمر لعقود طويلة، وليس لدورة واحدة.

وأضاف حسب الله خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ اللائحة الجديدة تنص على تشكيل لجنة تهتم بالشأن الأفريقي لأنّ مصر خلال الفترات الماضية لم تهتم بدول أفريقيا.

وتابع حسب الله أنّ اللائحة الجديدة أبقت على تشكيل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين، مضيفًا أنّ اللائحة اقترحت زيادة مكافأة النائب من 5 إلى 15 ألف شهرياً، قائلاً: “النائب بـ يُنفق أموال أكثر من اللي بيحصل عليها”.

وتطرق حسب الله إلى أنّ مجلس النواب لم يُوفر إلى الأعضاء وجبات غذائية مجانية، مدللاً على ذلك”نحن بـ بنحصل على مشروب الشاي بفلوسنا.. ووجبة الغذاء داخل البرلمان تقدر بـ 40 جنيه”.

وأوضح حسب الله أنّ بيان سيتأخر إلى مدة أسبوعين لحين انتهاء اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتشكيل اللجان النوعية، لافتاً: “أرفض أنْ يكون البرلمان سيفًا على رقبة الإعلام، في إشارة إلى مطالبة أحد الأعضاء بوقف برنامج الإعلامي عمرو أديب”.

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