وفد من «المصريين الأحرار» يهنئ «غازي» وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد

قام وفد من حزب المصريين الأحرار بالوادي الجديد، وعلى رأسهم أمين عام الحزب بالمحافظة أسعد سعد فرح، لمقابلة وتقديم التهنئة لثقة وزير التربية والتعليم لتولي غازي البنواني منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد.

حضر اللقاء أمين التنظيم محمد سيد وأمين العلاقات العامة بالحزب محمد العارف وكل من مدحت ميلاد ومحمود عبد السلام وعلي قنديل ونشأت سعد ووليد بدر وأحمد حنفي.

وخلال اللقاء قام «أسعد» بتقديم بعض المشكلات التي تهم العملية التعليمية بالمحافظة والمعلم وخاصا المشكلة التي تسيطر على أهالي المحافظة وهي معلمي 30 ألف معلم، وخلال اللقاء تفهم الدكتور الغازي المشكلات كما شكر الوفد على الحضور ووعد بحل المشكلات في أقرب وقت ممكن وخلال اللقاء طلب اسعد بتقديم لدكتور غازي من قبل الامانة اي مشكلة تعرض علي الحزب لمساعدة المديرية في استعياب المشكلات المحافظة ورحب الدكتور من هذا الطلب قائلا اني لي الشرف التعامل مع حزب محترم يريد خدمة المواطنين كافة في المجتمع .