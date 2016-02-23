تقرير في الجول - زيزو يعيد رقم سلبي للأهلي في الدوري بعد 5 سنوات

من فارق 7 نقاط إلى 3 فقط، كانت هذه هي كلفة 3 تعادلات متتالية للأهلي بعد الفوز على الزمالك 2-0.

وكان الأهلي قد وسع الفارق مع الزمالك لسبع نقاط بعد الفوز على الزمالك، إلا أنه تعادل على التوالي مع الجيش 0-0 والمحلة 1-1 والمصري 2-2.

هل تتذكر متى تعادل الأهلي 3 مرات متتالية آخر مرة؟

يعود الأمر إلى ما قبل ثورة يناير 2011، حين تعادل الأهلي 1-1 مع المقاولون العرب في 25 ديسمبر 2010 بأهداف محمد صلاح للمقاولون وأحمد شكري للأهلي.

وفي 30 ديسمبر 2011 تعادل الأهلي مع الزمالك 0-0.

هاتان المباراتان كانا تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" كمدرب مؤقت خلفا لحسام البدري، الذي ذهب لقيادة أهلي طرابلس في ذلك الوقت.

أما المباراة الثالثة فكانت الأولى لمانويل جوزيه والأخيرة للأهلي قبل ثورة يناير، حين تعادل مع مصر للمقاصة 1-1 في مباراة شهدت هدف محمد أبو تريكة المائة للأهلي.

ولم يكتمل الدوري في هذا الموسم بعد ثورة يناير 2011.