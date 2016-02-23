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أحمد ياسر لـ في الجول: هدفنا التأهل لإفريقيا.. وهذا سبب احتفالي بطريقة رونالدو

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أحمد ياسر لـ في الجول: هدفنا التأهل لإفريقيا.. وهذا سبب احتفالي بطريقة رونالدو أحمد ياسر لـ في الجول: هدفنا التأهل لإفريقيا.. وهذا سبب احتفالي بطريقة رونالدو

أعرب مهاجم المصري البورسعيدي أحمد ياسر عن سعادته بمستوى فريقه اليوم أمام النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ونجح ياسر في إحراز هدف التقدم للمصري ثم حصل على ركلة جزاء في الشوط الثاني تمكن محمد مجدي من تحويلها داخل الشباك بنجاح.

وعقب نهاية المباراة مباشرةً تحدث أحمد ياسر لـFilGoal.com وكل ما يلي على لسانه.

"أنا سعيد جدًا بمستوى الفريق اليوم، كنا نواجه أفضل فريق في ويضم العديد من اللاعبين الرائعين، لكننا كمجوعة قدمنا مباراة جيدة، والنقطة التي خرجنا بها من اللقاء ليست سيئة".

"الفريق هو النجم، نحن ليس نجومًا، نلعب كمجموعة ونتخلى عن الفرديات والمصالح الشخصية، لذلك تجد عن الاحتفال بالأهداف جميع اللاعبين حاضرين مع بعضهم البعض، وهذه الروح تساعدنا على تحقيق أهدافنا".

"هدفنا هذا الموسم أن نحتل مركزًا يؤهلنا للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل".

"على المستوى الشخصي أقدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة ليست مباراة الأهلي اليوم، بل في مباريات كثيرة آخرها مباراة مصر المقاصة، لكن التوفيق لم يكن يحالفني".

"أتمنى نظرة من جهاز المصري، أريد الإنضمام للفراعنة فهذا هدف مشروع لأي لاعب".

"احتفالية رونالدو؟ هذا طبيعي، أنا أحبه جدًا، فهو مثلي الأعلى، وأتمنى لو عدت للاحتراف من جديد في أوروبا أن أكون مثله، مازلت صغيرًا وأستطيع العودة من جديد".

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر كان محترفًا في صفوف فريق ليرس البلجيكي ثم عاد من جديد لمصر من بوابة وادي دجلة.

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فيديو اليوم السابع

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