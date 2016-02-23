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أهالى المطيعة بأسيوط يقطعون الطريق لاختفاء طالبتين من أمام مدرسة بالقرية

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أهالى المطيعة بأسيوط يقطعون الطريق لاختفاء طالبتين من أمام مدرسة بالقرية أهالى المطيعة بأسيوط يقطعون الطريق لاختفاء طالبتين من أمام مدرسة بالقرية
تجمهر العشرات من أهالى قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط بوسط طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعى أمام القرية، عقب اختفاء طالبتين بالمدرسة الإعدادية من أمام المدرسة.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بتجمهر العشرات من أهالى قرية المطيعة على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج على خلفية اختفاء طالبتين بالمدرسة الإعدادية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم فتح الطريق وتسيير حركة المرور، وبسؤال الأهالى أكدوا أن الطالبتين "سهام سيد" وابنة خالتها "أميرة على محمد" اختفتا منذ أمس من أمام مدرسة المطيعة الإعدادية المشتركة وعدم قيام أهلية الطالبتين بتحرير محاضر بالغياب أو الخطف منذ أمس.

وأشارت التحريات الأولية أن أهلية الطالبتين تلقوا اتصالا هاتفيا من سيدة أخبرتهم أن الطفلتين موجودتان بحوزتها وأنهما بخير وعثرت عليهما داخل أحد القطارات وأغلقت الهاتف مما جعل أهليتهم يقومون بقطع الطريق الزراعى.

ومن جانب آخر تسببت الواقعة فى حالة من الارتباك الشديد سادت بين أولياء أمور طلاب وطالبات المدرسة الإعدادية بالمطيعة والذين منعوا أبناءهم من الذهاب للمدرسة بسبب واقعة الاختفاء، تم تحرير محضر بالاختفاء وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفاء الطالبتين وفحص تعاملات والديهما وأقربائهما.

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مصر 365