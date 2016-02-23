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وزير المالية لـ"CNN" عن ارتفاع سعر الدولار: قادرون على تغيير المسار

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وزير المالية لـ"CNN" عن ارتفاع سعر الدولار: قادرون على تغيير المسار وزير المالية لـ"CNN" عن ارتفاع سعر الدولار: قادرون على تغيير المسار
قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن تقوم بجهود لتجاوز أزمة السياحة بأسرع وقت ممكن لكى لا تخسر المزيد من المواسم وتقوم بخطوات لإرسال الإشارات الصحيحة للمجتمع الدولى بأن بلد آمن، مضيفاً: "هناك تأثير سلبى بدون شك لكننا نأمل بأنه سيكون قصير الأمد بقدر الإمكان".

وقال دميان فى مقابلة مع CNN، : "كما أن لدينا عناصر سلبية مثل السياحة لدينا عناصر إيجابية أخرى من مثل استمرار المشاريع الكبرى لدينا واستمرار إغلاقنا لعجز الطاقة بجانب إغلاق فجوة البنية التحتية، كل هذا الإنفاق سيكون لديه مضاعفات إيجابية على الصناعات الأخرى".

وتابع: " توقعاتنا هو أننا لا نزال فى مستوى عال فيما يتعلق بالنمو بنسبة تتراوح بين أربعة وأربعة وربع بالمئة لكن هذا لا يتفق مع توقعاتنا بتجاوز نسبة الخمسة بالمئة".

وفيما يتعلق بارتفاع الأمريكى، قال: " عندما يكون لديك أوضاع سلسة يجب أن هناك سياسة توفر رد فعل ديناميكى لذلك لا أرى أى مشكلة فيما حدث ويمكننا عكس المسار عندما تتجه الأمور بطريق مختلف".

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