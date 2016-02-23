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"القضاء الإدارى" يلزم محافظ الدقهلية بتخصيص وحدات سكنية لمحدودى الدخل

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"القضاء الإدارى" يلزم محافظ الدقهلية بتخصيص وحدات سكنية لمحدودى الدخل "القضاء الإدارى" يلزم محافظ الدقهلية بتخصيص وحدات سكنية لمحدودى الدخل
أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة "الدائرة الأولى"برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، حكما تلزم فيه محافظ الدقهلية بتخصيص وحدات سكنية لمحدودى الدخل الذين ليس لهم حيازة منفردة ومستقرة ولا يشاركهم فيها أحد غيره.

ترجع وقائع هذا الحكم إلى أن محافظة الدقهلية أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على شقة سكنية (مشروع إسكان الشباب) بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، فتقدموا بأوراقهم فى الميعاد المحدد. وبتاريخ 11/3/2015 أجريت القرعة وكان المدعون ضمن الفائزين بها. إلا أن الجهة الإدارية توقفت عن الاستمرار فى السير فى إجراءات التخصيص وإبرام العقود على سند من أن المدعون لهم سكن حيث يقيمون مع اولياء أمورهم مما ينتفى أحد الشروط التى نص عليها القانون سالف الذكر وهى ألا يكون لراغبى التمليك سكن أخر بنفس المدينة.

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