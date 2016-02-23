حداد يقتل زوجته خنقا بـ"إيشارب" لشكه فى سلوكها بالمنيا

قتل حداد زوجته خنقا باستخدام "إيشارب" لفه حول عنقها، لشكه فى سلوكها، وذلك فى إحدى قرى مركز سمالوط.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى رئيس البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ بالعثور على جثة "عفاف.ع" 24 بمنزلها وبها آثار خنق حول الرقبة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "أبو اليمين .ع "، 29 سنة حداد بقتل زوجته خنقًا باستخدام إيشارب لشكه فى سلوكها، وتبين أيضا أن المتهم يعانى من أزمة نفسية، تم ضبط المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.