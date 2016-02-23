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هالة أبو السعد عن مرتضى منصور: يرتكب مهازل ولا أخاف و"يورينى هيعمل ايه"

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هالة أبو السعد عن مرتضى منصور: يرتكب مهازل ولا أخاف و"يورينى هيعمل ايه" هالة أبو السعد عن مرتضى منصور: يرتكب مهازل ولا أخاف و"يورينى هيعمل ايه"
عبرت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، عن غضبها من تهديدات مرتضى منصور لها، وقالت: "أنا مش بخاف منك، وورينى هتعمل إيه؟".

وأضافت "أبو السعد" فى مُداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن: "أنا مش بخاف غير من ربنا سبحانه وتعالى"، متابعة: "مينفعش نائب يهدد نائب آخر، أنا نائبة زيى زيك".

وتابعت: "كرامتى لا تسمح لى بالعفو ومسامحة مرتضى منصور، ولن أسمح لأى شخص يقوم بإهانتى"، مضيفة: "ما قلته لمرتضى منصور عن رفضى لإثارة مشاكله الشخصية داخل المجلس، كان معبرا عن جموع النواب، وهم صفقوا لى بعدما انتهيت من حديثى".

وشنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، هجوما حاداً على مرتضى منصور، عضو وقالت إنه "يفعل المهازل تحت القبة"، مخاطبة إياه "مينفعش نضيع وقت البرلمان فى حسابات شخصية، مش عايزين ناخد وقت الـ 90 مليون فى أمور شخصية".

وأضافت: "إحنا جايين نشيل هموم المصريين، ومحتاجين تقف على رجلها اللى بيعمله مرتضى منصور تحت القبة مهزلة"، متابعة: "محتاجين نبص لمصالح المواطنين، لازم نحس بالناس، أنا مش بتكلم على شخص بعينه ولا بقول فلان ضد فلان، ما يهمنى 90 مليون بنى آدم، مش هنضيع مصالح المواطنين عشان مصالح شخصية".

وتابعت: "حتى لو كان الموضوع الذى أثاره مرتضى منصور يمس كرامة المصريين، هناك أولويات محتاجين نشعر باحتياجات المواطنين منقعدش نتخانق فى البرلمان".


>- النائبة هالة أبو السعد: مرتضى منصور هددنى قائلاً "مش هسيبك وهتشوفى"

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