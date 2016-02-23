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ضابط شرطة بالمنوفية يدشن هاشتاج "أنا آسف" ردا على إساءات "الأفراد‎"

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ضابط شرطة بالمنوفية يدشن هاشتاج "أنا آسف" ردا على إساءات "الأفراد‎" ضابط شرطة بالمنوفية يدشن هاشتاج "أنا آسف" ردا على إساءات "الأفراد‎"
دشن أحد ضباط مديرية أمن المنوفية هاشتاج بعنوان "أنا آسف"، على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، وذلك بعد التجاوزات التى صدرت من قبل مجموعة من أفراد الشرطة فى الفترة الاخيرة فى عدد من المحافظات.

وقال محمود مصطفى الشوربجى، الضابط بمديرية أمن المنوفية، لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة "آنا اسف" التى أطلقها على موقع التواصل "فيس بوك" لاقت قبولا كبيرا من قيادات المديرية والزملاء وعدد كبير من الأفراد وشجعوه على الاستمرار والتواصل فيها من أجل توصيل الروح الطيبة لكل من يعمل بهذا الجهاز الحساس.

وأوضح أن الفكرة انطلقت بعد تعدد الجرائم والأخطاء التى حدثت من قلة أساءت للكيان، وتوضيحا للشعب أن عددا كبيرا من الشرفاء بالشرطة يحبون الوطن ويعاملون المواطنين بشكل يليق بهم.

وشدد على أن جهاز الشرطة يرفض العودة الى الأوضاع السابقة، التى كانت قبل الثورة، مضيفا:" فى هذه المبادرة أريد أن أحسن الصورة السيئة التى طبعت فى أذهان المواطنين عنا بسبب إساءات قلة من الأفراد لا تشعر بالمسؤلية"، مشيرا إلى أن الفكرة نابعة من حس معنوى من أجل الوطن.

البرلمان.. مجلس فقد شعبه فى 44 يوما.. تمرير القرارات بقوانين الصادرة فى غيابه الانجاز الوحيد.. واللائحة تشهد ولادة متعثرة.. ويكتفى بإدانة اعتداءات بعض أفراد الشرطة بدلا من مسائلة الحكومة
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التدوينة التى دشن بها الضابط هاشتاج انا أسف (1)

التدوينة التى دشن بها الضابط هاشتاج انا أسف (2)

التدوينة التى دشن بها الضابط هاشتاج انا أسف (3)
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