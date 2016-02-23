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مباشر #ليلة_الأبطال - يوفنتوس (0)-(1) بايرن ميونيخ.. مولر يترجم الاستحواذ البافاري لهدف أول

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مباشر #ليلة_الأبطال - يوفنتوس (0)-(1) بايرن ميونيخ.. مولر يترجم الاستحواذ البافاري لهدف أول مباشر #ليلة_الأبطال - يوفنتوس (0)-(1) بايرن ميونيخ.. مولر يترجم الاستحواذ البافاري لهدف أول

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عما دار بينه وحسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي بعد تعادل الفريقين في الدوري.

وألمح عبد الحفيظ إلى أنه كان يحتج في حديثه مع حسام حسن على إهدار لاعبي المصري لفترة من المباراة بسبب المطالبة بأخطاء ضد الأهلي.

وقال عبد الحفيظ عقب اللقاء في قناة النيل للرياضة: "حسام حسن زميل ملاعب لي، وقد لعبنا سويا لفترة طويلة".

وأردف "حسام حسن أكبر مني سنا، بل ومقاما أيضا".

ثم أكد "فقط كنا نتحدث عن قصة تضييع الوقت من جانب لاعبي فريقه، لكن هذه أشياء تحدث في كرة القدم في النهاية".

وأتم "يظل الاحترام قائما بالطبع بيننا وهذا هو المهم".

نص الحديث

وكشف رصدته كاميرا صحيفة (المصري اليوم) الحديث العصبي بين حسام حسن وعبد الحفيظ.

وبدأ عبد الحفيظ بتوجيه لوم لحسام حسن على إهدار الوقت.

فرد العميد مستنكرا: الحكام المصرية معانا؟ مالفاولات انت خدتها إيه المشكلة؟

عبد الحفيظ أراد احتواء الموقف: مبروك يا كابتن مبروك

حسام حسن: مبروك النقطة!

عبد الحفيظ: مبروك عليا النقطة؟

حسام حسن: علينا وعليك

عبد الحفيظ أدار ظهره لحسام حسن وهو يتمتم ببعض الكلمات المعترضة على احتساب ركلة الجزاء مما أغضب حسام حسن الذي قال له: الكرة فاول يا راجل اتق الله.

حسام حسن: أنا كابتن عليك يا سيد بقالي 20 سنة عيب كدا ماتدينيش ضهرك وتتكلم يا سيد النادي الأهلي أكبر من كدا.

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فيديو اليوم السابع

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